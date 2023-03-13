«Хрустальная книга»: в Мурманске выбрали издание года

Имена победителей стали известны на церемонии награждения регионального конкурса.

Конкурс «Книга года» состоялся в Мурманской области во второй раз. В нём участвуют авторы, написавшие произведение о Кольском крае и выпустившие издание на севере. Ещё одно обязательное условие – все работы должны быть представлены в областной научной библиотеке.

Светлана Баскакова, директор Мурманской областной научной библиотеки: «Шесть номинаций было представлено. Это номинации на лучший дизайн книги «Господин оформитель», лучшая книга о Мурманской области «Страна Мурманика», лучшее издание для детей и молодёжи «Классная книга».

И две главные награды «Автор года» и «Книга года» - абсолютный чемпион конкурса. В этих номинациях победителей определяли члены жюри, а ещё был «Выбор читателя». Здесь приз получила автор-составитель Евгения Пация за издание «Саамские сказки Кольской Лапландии».

Александр Ковалев, писатель: «Мы узнаем много новых авторов, люди принимают участие в этом конкурсе. Заинтересованность очень большая и среди писателей, и среди читателей».

Автором года признан Борис Блинов с произведением «Волна многошумного моря». Это воспоминания бывшего моряка о его жизни в портовом городе и значимости этой профессии для людей.

Борис Блинов, писатель: «Море забыто, исчезло из мурманской жизни. Людей в форме не встретишь ни в городе, ни в ресторанах. От этого скучно и грустно, поскольку я 40 лет проходил в море и больше 40 лет занимаюсь литературой».

Главный приз конкурса «Хрустальная книга» по праву завоевал издатель Александр Глухов за «Саамские сказки Кольской Лапландии».