Что же самое привлекательное в мужчине? Это, несомненно, его ум. Именно благодаря своей могучей эрудиции наш земляк Михаил Савченко смог принять участие в игре весенней серии «Что? Где? Когда?».

Каверзные вопросы, большие ставки, мозговые баталии - 21 марта капитан мурманской команды «Норманны» сыграл против телезрителей. Игра на «Первом канале» стала дебютной для Михаила Савченко, здесь он выступил в качестве рядового знатока. По словам Михаила, в такой роли играть интересно и не настолько нервно. Один из вопросов, о который «споткнулась» команда нашего знатока, был посвящён манере разговора молодёжи по мобильному телефону в «купеческом» стиле.

Несмотря на усилия, игра окончилась поражением для команды знатоков, им, по мнению Михаила, не хватило сыгранности. Однако Савченко не унывает, ведь ему ещё может выпасть возможность отыграться осенью.

Михаил играет в «Что? Где? Когда?» ещё со школы, почти два десятка лет. Сам составляет вопросы для интеллектуалов, говорит, что это нужно, чтобы лучше понимать логику соперников и вырабатывать собственную стратегию мышления. Савченко 14 раз становился чемпионом кубка губернатора Мурманской области. Несмотря на случившуюся неудачу, глава Мурманска Андрей Сысоев поздравил молодого знатока с дебютом. Андрей Иванович вручил Михаилу символичный подарок - хрустальный шар в чёрной коробке, напоминающий награду телевизионных игр.