Художественная летопись Севера в необычных картинах нашего соотечественника Василия Баранова

Выставка с работами северного художника открылась в Полярном.

Долгие годы художник Василий Баранов прослужил на Кольском полуострове. Это и наложило на его творчество особый, северный отпечаток: картины наполнены красками Арктики, тематика пейзажей неразрывно связана с морем и, конечно, флотом, где мастеру довелось служить в годы Великой Отечественной войны.

Наталья Сергеева, заведующая экспозиционно-выставочным отделом историко-краеведческого музея г. Полярного: «На выставке представлены живописные работы из фондов трёх музеев: Мурманского областного художественного, областного краеведческого и городского историко-краеведческого Полярного».

На временной экспозиции в историко-краеведческом музее Полярного представлено более тридцати графических и живописных работ автора. В день открытия выставку посетил сын художника и на память об отце подарил музею ряд этюдов и зарисовок из истории города военных и послевоенных лет.

Дополняют экспозицию фотографии и документы. Выставка будет работать до 30 декабря.

Что касается постоянных залов музея, то вскоре обновление ждёт экспозиция «Покоряя Арктику». Историко-краеведческий музей стал обладателем гранта. Средства на обновление выделит проектный офис развития Арктики.

Наталья Сергеева, заведующая экспозиционно-выставочным отделом историко-краеведческого музея г. Полярного: «Благодаря чему обновится несколько уже архаичный стенд. Главное, что появится и заиграет новыми красками – карта, освещённая светодиодным оборудованием, на которой будут отмечены пути судов, которые отправлялись от Екатерининской гавани на покорение Арктики».

В связи с действием ограничительных мер, сроки обновления зала сдвинулись. Откроют этот выставочный отдел в 2021 году.