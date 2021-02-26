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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.21 19:30

Художественная школа откроется после сложной реконструкции здания

Она разместится в здании 12-й школы по улице Полярной дивизии. Правда, учиться там дети смогут только после того, как здание капитально отремонтируют.

7 лет здание 12-й мурманской школы пустовало. Все из-за того, что его признали аварийным, находиться там детям и взрослым было опасно. Сейчас здание капитально ремонтируют. После чего разместят здесь художественную школу.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я напомню, что несколько лет назад она входила в список 50-ти лучших школ РФ. Знаете, я, когда это произношу, оторопь берёт. И это действительно наша мурманская школа. Единственный её недостаток, что до сегодняшнего дня у неё не было собственного здания».

Капитальный ремонт по контракту стоит 179 миллионов рублей. Помимо масштабной реконструкции, также ведётся работа по признанию здания 1937 года постройки объектом культурного наследия регионального значения.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Одно из первых каменных зданий в городе, лауреат выставок международных, в том числе и в Париже. И эта школа - гордость мурманского образования, потому что здесь учились замечательные горожане. Пережила она войну, бомбардировки, следы которых остались, сегодня нам показывали строители».

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Сейчас подрядчики уже видят последствия этого. Что там были переложены перекрытия после попадания бомбы. Поэтому, к сожалению, при таком серьёзном ремонте старинных объектов вылезает то, что в документации не предусматривалось. Даже видно, что в паспорте одно, а по ходу работ, выясняется совсем другое. Сложный объект, очень сложный объект».

Здание будет восстановлено и воссоздано в первоначальном виде. Планируется даже вновь установить колоннаду, которая когда-то была здесь. Кроме того, есть задумка установить архитектурную подсветку на фасаде здания.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Я абсолютно уверен, что здесь в этом месте нужно, чтобы художественная школа была с архитектурной подсветкой, если это будет объект культурного наследия. Но архитектурная подсветка требует дополнительного согласования. Если нет, то архитектурную подсветку мы сделаем без дополнительных согласований».

Завершиться реконструкция должна в январе 2022 года. И тогда в новой художественной школе смогут обучаться до 400 юных творцов. Также планируется, что это место станет не просто образовательным учреждением, а настоящим Домом юного художника.

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