Художественный фильм режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер 6», снятый в нашей области, откроет Международный кинофестиваль в Мурманске

В этом году на «Северный характер» было заявлено более 300 фильмов, а отобрано 89. Список картин размещён на сайте проекта.

География события обширная. Свои ленты представят кинематографисты и журналисты из России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Ирана, Швейцарии, Армении, Таджикистана и Грузии. Многие авторы приедут на кинофестиваль лично. Жюри также будет международным. Возглавит его известный российский режиссёр Алексей Рудаков.

Кинопоказы состоятся на нескольких площадках. Главная развернётся в «Океан-холле» конгресс-отеля «Меридиан», где будут оборудованы две студии для трансляций и телемостов. Конкурсные фильмы можно будет посмотреть также в библиотеках, музеях, ДК имени С.М. Кирова и нескольких кафе Мурманска.

Фильм открытия фестиваля – «Купе номер 6» - зрители смогут увидеть 25 ноября в одном из кинотеатров города. Но кинопоказы и встречи будут длиться всю неделю – с 22 по 28 ноября. Вход на все просмотры будет свободным.