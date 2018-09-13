День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.18 19:30
Художница Мария Михайленко в гостях у программы «Проще говоря»
Не пропустите новый выпуск программы «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ». Очаровательная мурманская художница Мария Михайленко расскажет о современном искусстве, источниках вдохновения и творческой жизни северных живописцев.
Каково быть самым молодым автором в Мурманском союзе художников и влияет ли возраст на технику и мастерство исполнения? Как развивается изобразительное искусство в нашем регионе, какие перспективы имеют художники? Что удерживает талантливых живописцев на севере и что вдохновляет их не бросать любимое дело?
На эти и другие вопросы ведущего отвечает гостья программы «Проще говоря» - художница Мария Михайленко
Смотрите сегодня в 20.00 программу «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф
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