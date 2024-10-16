Художник Александр Сиренко создаёт новое произведение искусства в Мурманске

Новая его уличная работа - на бетонном заборе.

Художник признаётся, что полотно непростое – много неровностей. Погода тоже коварная. Периодически льющий дождь тормозит создание мурала, который автор рисует с помощью аэрозольных баллончиков.

Работой уже можно любоваться, но завершена она будет через несколько дней.

Александр Сиренко, художник: «Архив предоставил фотографии. Это видения путешественников, лиц, бывавших на Кольском полуострове. Как они его видели, представляли быт, народное творчество здесь. Это древние эскизы, фрески. Они совмещены с современными деталями нашей жизни: рули и якоря. Все это собрано в единую композицию».