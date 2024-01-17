Мурманчан приглашают на встречуВ Мурманске традиционно купель будет организована на Семёновском озере с 18 на 19 января возле домика «моржей»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.24 19:30

Художник Ашот Татевосян новое Солнце в своём творчестве нашёл в Териберке

Талантливый художник, любитель своего дела и настоящий профессионал – Ашот Татевосян пригласил съёмочную группу «Арктик-ТВ» в свою мастерскую, чтобы рассказать о своём творческом пути, проектах, над которыми работает сейчас и раскрыть секрет своего мастерства.

«Татев» - псевдоним яркого и неординарного художника Ашота Татевосяна. В переводе с армянского это «дающий крылья». Творец, исколесивший половину мира и долгое время живший, и работавший в Москве, сейчас проживает в столице Заполярья.

Ашот Татевосян, художник, член–корреспондент Российской академии художеств Академии естественных наук, профессор архитектуры: «Понятия «переехал» для меня не существует, потому что везде я себя чувствую комфортно, хорошо. Там, где творится, там, где дышится хорошо, там, где мне комфортно, скажем так, по всему миру мне хорошо. Так что я не переехал, я нахожусь на планете Земля. И Арктика – одно из красивейших мест этой планеты».

Больше 40 лет мастер движется в своей профессиональной стезе. Работает художник в разных техниках и направлениях – это и живопись, и графика, и скульптура, и реставрация. За это время он ни раз принимал участие в международных проектах.

Например, создавал иллюстрации к книгам, к учебнику для театральных вузов. Помогал в постановке сценических произведений. И даже писал музыку - на холсте, конечно же.

Конечно, любой творческий путь не обходится без периода пустоты и поиска нового. В один из таких творческих кризисов художника спасла наша Териберка, когда он её впервые увидел летом 2022 года.

Ашот Татевосян, член–корреспондент Российской академии художеств Академии естественных наук, профессор архитектуры: «Когда я поехал туда в первый раз, увидел море, полярный день - солнце не уходит! И всё это состояние манит и как бы у меня какие-то новые краски появились, я всё время говорю, это не просто слова – я всегда в поисках нового Солнца. И новое Солнце в своём творчестве я нашёл в Териберке, я нашёл его в Арктике».

Секрет мастерства вроде бы и простой, но как никогда актуальный. Как говорит художник, - это любовь к своему делу. А уже любовь позволяет видеть во всём красоту.

Ашот Татевосян, член–корреспондент Российской академии художеств Академии естественных наук, профессор архитектуры: «Сейчас мороз на улице. Надо посмотреть на деревья и надо любить эту красоту. Посмотреть, как солнце встало, и любить эту красоту. Посмотреть на здание, которое по твоему проекту построено – посмотреть, отдать. Пройти по парку, который ты спроектировал».

На таких как Ашот Генрикович хочется безусловно равняться. Несмотря на непростые периоды жизни, трудности со здоровьем, творец не может не творить. Он продолжает постоянно учиться и совершенствоваться. Он преподаёт в институте, пишет научные публикации, защищает диссертацию. В данный момент художник активно готовится к выставке.

Мурманчане смогут увидеть экспозицию уже, возможно, в марте.

- Там я представлю все последние работы, которые сделаны. И всё это касается Заполярья. Это касается Арктики, это касается арктического солнца.

У автора картин всё в итоге сводится к любви. Сразу видно, что Север не оставил творца равнодушным.

Ашот Татевосян, член–корреспондент Российской академии художеств Академии естественных наук, профессор архитектуры: «Если ты что-то пишешь, то нужно любить это. Если не влюбиться в Арктику, то её нельзя писать. Ты не имеешь права писать вообще, не имеешь права дотрагиваться до Арктики, до Солнца, до здания, до людей, до портретов и так далее. Нужно любить!».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)00:15«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области цены на свежую белокочанную капусту установили постновогодний рекорд-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 71 копейку, евро укрепляется на 45 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманской областной электросетевой компании исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика