Художник Ашот Татевосян новое Солнце в своём творчестве нашёл в Териберке

Талантливый художник, любитель своего дела и настоящий профессионал – Ашот Татевосян пригласил съёмочную группу «Арктик-ТВ» в свою мастерскую, чтобы рассказать о своём творческом пути, проектах, над которыми работает сейчас и раскрыть секрет своего мастерства.

«Татев» - псевдоним яркого и неординарного художника Ашота Татевосяна. В переводе с армянского это «дающий крылья». Творец, исколесивший половину мира и долгое время живший, и работавший в Москве, сейчас проживает в столице Заполярья.

Ашот Татевосян, художник, член–корреспондент Российской академии художеств Академии естественных наук, профессор архитектуры: «Понятия «переехал» для меня не существует, потому что везде я себя чувствую комфортно, хорошо. Там, где творится, там, где дышится хорошо, там, где мне комфортно, скажем так, по всему миру мне хорошо. Так что я не переехал, я нахожусь на планете Земля. И Арктика – одно из красивейших мест этой планеты».

Больше 40 лет мастер движется в своей профессиональной стезе. Работает художник в разных техниках и направлениях – это и живопись, и графика, и скульптура, и реставрация. За это время он ни раз принимал участие в международных проектах.

Например, создавал иллюстрации к книгам, к учебнику для театральных вузов. Помогал в постановке сценических произведений. И даже писал музыку - на холсте, конечно же.

Конечно, любой творческий путь не обходится без периода пустоты и поиска нового. В один из таких творческих кризисов художника спасла наша Териберка, когда он её впервые увидел летом 2022 года.

Ашот Татевосян, член–корреспондент Российской академии художеств Академии естественных наук, профессор архитектуры: «Когда я поехал туда в первый раз, увидел море, полярный день - солнце не уходит! И всё это состояние манит и как бы у меня какие-то новые краски появились, я всё время говорю, это не просто слова – я всегда в поисках нового Солнца. И новое Солнце в своём творчестве я нашёл в Териберке, я нашёл его в Арктике».

Секрет мастерства вроде бы и простой, но как никогда актуальный. Как говорит художник, - это любовь к своему делу. А уже любовь позволяет видеть во всём красоту.

Ашот Татевосян, член–корреспондент Российской академии художеств Академии естественных наук, профессор архитектуры: «Сейчас мороз на улице. Надо посмотреть на деревья и надо любить эту красоту. Посмотреть, как солнце встало, и любить эту красоту. Посмотреть на здание, которое по твоему проекту построено – посмотреть, отдать. Пройти по парку, который ты спроектировал».

На таких как Ашот Генрикович хочется безусловно равняться. Несмотря на непростые периоды жизни, трудности со здоровьем, творец не может не творить. Он продолжает постоянно учиться и совершенствоваться. Он преподаёт в институте, пишет научные публикации, защищает диссертацию. В данный момент художник активно готовится к выставке.

Мурманчане смогут увидеть экспозицию уже, возможно, в марте.

- Там я представлю все последние работы, которые сделаны. И всё это касается Заполярья. Это касается Арктики, это касается арктического солнца.

У автора картин всё в итоге сводится к любви. Сразу видно, что Север не оставил творца равнодушным.

Ашот Татевосян, член–корреспондент Российской академии художеств Академии естественных наук, профессор архитектуры: «Если ты что-то пишешь, то нужно любить это. Если не влюбиться в Арктику, то её нельзя писать. Ты не имеешь права писать вообще, не имеешь права дотрагиваться до Арктики, до Солнца, до здания, до людей, до портретов и так далее. Нужно любить!».