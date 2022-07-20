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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.07.22 19:30

Художники -участники фестиваля урбан-арта «Рост» обещают вернуться в Мурманск

В новом арт пространстве «КонтейнерХолл» состоялась торжественная церемония закрытия второго фестиваля урбан-арта «Рост».

В новом арт пространстве «КонтейнерХолл» состоялась торжественная церемония закрытия второго фестиваля урбан-арта «Рост».

На протяжении месяца художники из 10 субъектов России преображали с помощью уличного искусства и средового дизайна Росту - микрорайон областного центра. Теперь там ещё 16 зданий украшены монументальной живописью. Итоги фестиваля подвела организатор и председатель Союза художников Мурманской области Мария Михайленко.

Мария Михайленко, председатель Мурманского отделения Союза художников России: «В этом году, как мне кажется, мы встретили более тёплый приём. По крайней мере, сейчас у нас есть статистика. Статистика говорит о том, что в прошлом году нас дважды вызывали в полицию, спрашивая, вернее заботясь, чтобы всё было хорошо. В этом году, пока что, такого прецедента не было. Да и в целом жители воспринимают нашу работу достаточно позитивно. Конечно, реакция не ровная, потому что и муралы разные, и художники разные. Но много позитивных отзывов и это приятно».  

По словам Марии, муралы не скрывают плачевное состояние фасадов зданий, а привлекают внимание общественности к проблеме.

Мария Михайленко, председатель Мурманского отделения Союза художников России: «У нас одна из позиций фестиваля в том, что мы обращаем внимание на то, что в районе есть проблемы. Понятно, что мы не рабочие строители, а художники. Мы обращаем внимание на это через искусство. Однако это не отменяет того, что действительно районом необходимо заниматься, дома нужно ремонтировать».

Художникам из других регионов было в новинку работать в полярный день. Трудности возникали с нанесением эскизов, ведь обычно для нанесений первичных линий использовался проектор в ночное время суток. Работать в новой реальности мастерам помогали неравнодушные волонтёры.

Виталия Волкова, волонтёр: «Я решила быть всё лето в городе, поэтому пошла поволонтёрить. Это ещё и в моем районе проходит, то я решила попробовать такую возможность. Я здесь проводила экскурсии и даже помогала художникам в нанесении мурала».

Местом встреч и проектным офисом для урбанистов стало новое современное пространство «КонтейнерХолл». В рамках фестиваля и в день закрытия здесь работала выставка современного искусства, проводились различные мастер-классы и кинопоказы. Понравилось даже самым маленьким гостям.

Майя Илатовская, гостья пространства: «Мне, во-первых, больше всего понравилось здесь танцевать. Здесь проходил мастер-класс по танцам, мне на нём очень понравилось. Джемиль - это такая игра, там люди встают в круг и ждут своей очереди. Каждый выходит танцевать. Мне там очень нравилось».

Организаторы фестиваля не планирует останавливаться на достигнутом, горизонты будут расширяться, и, возможно, уже в следующем году любоваться монументальной живописью будут жители Первомайского округа.

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