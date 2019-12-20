День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.12.19 19:30
Хулиганов приглашают добровольно смыть свои художества, которыми они разрисовали павильон
Камера видеонаблюдения, установленная на одном из торговых павильонов Мурманска, который находится напротив рынка в Первомайском округе, запечатлела вандалов, которые не смогли спокойно пройти мимо торговой точки, разрисовав жалюзи.
При этом молодые люди ничуть не стесняются своего поступка, или же не заметили установленной на здании камеры. А возможно, просто проигнорировали систему наблюдения, уверенные в собственной безнаказанности.
Лица вандалов на записи видны хорошо, вот только неизвестно, обратятся ли потерпевшие с уликами в полицию. Пока же владельцы салона предлагают нарушителям пойти на мировую – вернуться и очистить стену. Тряпку и средства для мытья обещали предоставить.
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Последние комментарии
Евгений
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