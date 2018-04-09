Помимо выступлений на подиуме и пошива костюмов, юные дизайнеры должны знать и историю моды, а также разбираться во всех трендах нынешнего сезона. В гости к студентам приехали специалисты фешн-индустрии и известные кутюрье.

Эксперт моды Анатоль Вовк вместе с дизайнером Стасом Лопаткиным для всех желающих провели открытую лекцию на тему: «Глобализм VS Идентичность. В фокусе - Стас Лопаткин». Разговор шёл о двух тенденциях в мировой и русской моде - глобализме и идентичности в дизайне, дурной и плодотворной моде, а также о том, почему Лопаткина называют «очень русским» и «очень петербургским» дизайнером, хотя он не делает платьев с кокошниками и принтов с разведённым Дворцовым мостом.

Сразу после лекции любой начинающий дизайнер мог принять участие в дискуссии с профессионалами своего дела в формате вопрос-ответ-комментарии. А завтра завершится проект в Мурманском арктическом государственном университете театрализованным перфомансом «История о северной идентичности».

- Если вы хотите носить что-то индивидуальное, то, чего не будет, скажем, у 3-, 5- и ста тысяч человек, то, конечно же, стоит обращать внимание на молодых, - говорит Анатоль Вовк, историк моды. - Во-первых, это недорого, во-вторых, это свежие идеи. Это свежие идеи, которых так не хватает. Хватит ходить в пластмассовых одеждах, покупать одежду из синтетики в масс-маркете, пора уже заказывать одежду у дизайнеров.