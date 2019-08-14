«Хватит нам об этом разговаривать, надо что-то делать!», - Артём Кузьмин

Редакция телеканала «Арктик-ТВ» продолжает следить за судьбой Алексея Аруева из Дровяного. Мужчина, невзирая на инвалидность, испытывая серьёзные затруднения в передвижении, уже много лет борется за создание комфортной и доступной среди в своём микрорайоне. Сегодня с активистом встретились координаторы общественной организации «Комитет городского развития», чтобы обсудить пути модернизации Дровяного и об оказании необходимой помощи, которую они окажут Алексею.

В начале лета в новостном эфире телеканала «Арктик-ТВ» зрители увидели сюжет о непростой судьбе инвалида из Дровяного. Алексею Аруеву 33 года, мужчина инвалид первой группы, испытывает серьёзные трудности в передвижении - не может обходиться без специального кресла-скутера. Ему трудно говорить, один глаз полностью потерял зрение. Таким он был не всегда. Всё началось около 10 лет назад, когда в 2006 году молодому человеку удалили опухоль головного мозга. Недуги, сделавшие Алексея инвалидом первой группы, - это осложнения после той самой операции.

«Голоса нет у меня, здесь трахеостома стояла. Людям после таких операций её ставят на 2-3 недели. А мне поставили и всё. И вот 7 лет я ходил с трахеостомой, у врачей не было желания вытаскивать её или ещё что-то. Из-за этого всё деформировалось», - рассказывает журналистам гость редакции.

Невзирая на все трудности, Алесей вновь приехал в редакцию нашего телеканала, чтобы рассказать о том, как изменилась его жизнь после выхода первого сюжета. Говорит, что дорогу, по которой заезжают все автомобилисты верхнего Дровяного, наконец-то начали ремонтировать. Однако на «доступную среду» пока никто не обратил внимание.

«Ещё не готов Мурманск для того, чтобы предоставить подходящие условия инвалидам, людям с ограниченными возможностями. Я много езжу на своём скутере, хожу с тростью и вижу много того, что нужно сделать в городе, - говорит Алексей Аруев, инвалид 1-й группы. - А как должен выглядеть «Доступный город», по вашему мнению? Элементарно, чтобы инвалид в хорошую погоду мог встретиться с друзьями в не дома, не в квартире пылью дышать, чтобы у человека не было мысли в голове: «Сейчас надо просить помощь, вдруг кто-то не сможет… Лучше потусить дома». Вот так инвалиды думают. А хочется так: оделся, собрался. «Да, я сейчас выйду», - сообщил по телефону, всё. Встретились и пошли в кафе или магазин».

Вот только самому Алексею, чтобы встретиться с родными и друзьями, приходится преодолевать простые, на взгляд здорового человека, но невероятно сложные для маломобильного препятствия. В этом лично убедился координатор общественной организации «Комитет городского развития» Артём Кузмин. Общественника повергли в шок условия, в которых инвалиду приходится существовать.

«Мы столкнулись с тем, что для инвалида элементарно нет никакой среды, чтобы он элементарно мог передвигаться, - возмущён Артём Кузмин, координатор общественной организации «Комитет городского развития». - Пандус по подъезде упирается в стену, коляска, которая весит 130 килограммов. Для инвалида - это довольно-таки серьёзная проблема, чтобы выбираться на ней на улицу. Человек элементарно мучается. Мы с Алексеем пообщались, нашли решение этой проблемы, потому что среда для инвалидов у нас должна быть доступной. Поэтому я уже не раз говорил: «Хватит нам об этом разговаривать, надо что-то делать!».

Даже те пандусы, которые есть в подъезде, Алексей установил за свой счёт. «Мастера по объявлению» сделали рельсы, как смогли, но ведь можно и лучше сделать.

- Здесь мы укрепляем конструкцию, пандус переносим в другое место, - говорит Артём Кузмин, координатор общественной организации «Комитет городского развития». - Здесь мы зашиваем проём, а дверь делаем здесь, чтобы прямо и ровно было выезжать.

- Я уже думал срезать порог этой двери, - говорит Алексей Аруев.

Общественников удивил тот факт, что Алексей заботиться не только о себе, но он сильно переживает и за своих соседей. Ведь у местных детишек во всей округе нет детской площадки.

«мне приятно, что кто-то обратил внимание на меня, на окружающую среду и на то, что есть заинтересованные люди, - говорит Алексей Аруев, инвалид 1-й группы. - Не хочется просиживаться дома, хочется чем-то заниматься во благо людей, чтобы что-то оставить после себя, хочется помочь городу, помочь людям».

Вот только пока Алексею толком никто не помог сделать Дровяное доступным для инвалидов, благоустроить территорию. Управляющая компания молчит, а соседи хоть и рады помочь, но не знают как.

Татьяна Ковалева, мурманчанка, считает, что в этой ситуации действовать нужно незамедлительно.

«Мы столкнулись с тем, что со многими проблемами, горожане не знают, как быть. У них очень много своих идей, но они не могут их реализовать, - говорит Татьяна Ковалева, координатор общественной организации «Комитет городского развития». - Чтобы реализовать некоторые предложения земляков, решить некоторые жалобы и просьбы, мы создали наш «Комитет городского развития». Мы помогаем людям реализовать их желания. Общественное движение - это значит очень много! Потому что, когда собираешь людей в один большой кулак, то это уже сила».

Координаторы проекта «Городской комитет развития» пообещали вскором времени вернуться в Дровяное, но уже со строителями и представителями управляющей компании. Специалисты составят сметы работ и определят, что необходимо сделать, чтобы к зиме у Алексея уже было всё оборудование для нормальной жизни. Кроме того они также пригласили мужчину вступить в ряды их объединения, чтобы вместе помочь другим горожанам сделать Мурманск комфортным и доступным.