И будет скоро новый мост через Тулому

Строительство нового моста в Коле ведётся ежедневно, круглосуточно и уже выходит на новую стадию. Самые трудные этапы возведения уже позади. Сейчас рабочие приступили к устройству монолитной железобетонной плиты проезжей части.

Все сложные этапы строительства нового моста через Тулому в Коле уже выполнены. Установлен фундамент из буронабивных свай в русле реки, возведены промежуточные и крайние опоры, а также несущие конструкции пролетного строения. Сейчас рабочие готовятся к устройству монолитной железобетонной плиты проезжей части. Это займёт около полутора месяцев.

Также территория рядом с мостом будет благоустроена. Здесь сделают тротуары, освещение, так же предусмотрена архитектурно-художественная подсветка на самом сооружении.

Срок службы нового моста – 50 лет. По словам специалистов, все работы ведутся чётко по графику. Реконструкция должна завершиться 31 октября.