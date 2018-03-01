И днём, и ночью идёт борьба со снегом

Более 300 тысяч кубометров снега было вывезено с улиц Мурманска за эту зиму. Ответственные за процесс сотрудники Управления дорожного хозяйства работают круглосуточно, очищая дороги столицы Заполярья.

Управление дорожного хозяйства обслуживает более 188 километров магистралей Мурманска. Ежедневно для такого огромного объёма работы на смену выходят больше сотни единиц снегоуборочной техники. Дорожники оперативно реагируют на изменение погодных условий и при необходимости подстраивают график своей работы. Однако, если на основных трассах города работать спецтехнике удобно ночью, когда движении менее напряженное, то во дворах обстановка с точностью противоположная. Например, на улице Генералова оживленная работа идёт днём. К уборке подошли комплексно: очистили не только проезжую часть, но и пешеходные зоны и лестницы.

- Сложность уборки снега состоит в том, что здесь очень стеснённые условия. Ширина проезжей части в некоторых местах не превышает шести метров, - делится своими проблемами Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Работа крупногабаритной техники осложнена гражданским транспортом, который в это время ездит. Приходится работать только днём, так как близко расположенные дома не позволяют ночью это делать.