И грянул бал! Воспитанников гаджиевского детского сада посвятили в кадеты

Накануне выпускных мероприятий прошёл традиционный кадетский бал: среди участников очаровательные дамы и серьёзные кавалеры. Музыка звучала, а они всё кружились и танцевали.

Под мелодию военного оркестра на большую сцену Центра творчества и досуга ворвался бал. Зашуршали юные дамы платьями, замахали веерами.

Киру Фалееву весьма увлёк самый важный танец вечера.

Кира Фалеева, выпускница МБДОУ №46 «Северяночка», г. Гаджиево: «Мне запомнился больше всего вальс. Он был лёгким».

Подобную простоту в исполнении отметила и София. Сложнее было усидеть на стуле в ожидании музыки, уверена воспитанница «Северяночки».

София Латалина, выпускница МБДОУ №46 «Северяночка», г. Гаджиево: «Вальс, знакомство… Всё было легко!».

А вот у Андрея, к слову, кавалера Софии, трудности в движениях всё же возникли. Но кроме самого кадета никто из зрителей путаницы не заметил.

Андрей Соколовский, кадет МБДОУ №46 «Северяночка», г. Гаджиево: «Сложненько немного. Всегда забываю делать одно движение…».

Кадетский бал – одна из многочисленных традиций 46-го гаджиевского детского сада, но, пожалуй, это самое долгожданное и волнительное событие для детей. Готовиться к нему начинают с начала учебного года, участвуют в нём ребята подготовительных групп, кадеты, которые вот-вот ступят на школьный порог.

Возрождение бальных обычаев петровской эпохи начали в 2016 году.

Гаянэ Гуламбарянц, музыкальный руководитель МБДОУ №46 «Северяночка», г. Гаджиево: «Нет каких-то жёстких критериев, но каждая мама хочет и знает, что её ребенок – это принцесса или джентльмен. Мы воплотили сказку в реальность, поэтому проблем у нас нет».

Но не только постановкой танцев ограничивается подготовка: воспитатели стараются познакомить детей с историей возникновения бальных традиций в России и обязательно с этикетом, проводят виртуальные экскурсии по государственным музеям.

Юлия Жоган, мама выпускницы, г. Гаджиево: «Дочка ходила постоянно на репетиции. Мне всё понравилось, я чуть не заплакала».

Гаянэ Гуламбарянц, музыкальный руководитель МБДОУ №46 «Северяночка», г. Гаджиево: «Танцы использовались довольно сложные для таких маленьких детей, но мы старались это воплотить. Они невероятные: были максимально собранными. Это очень сложно, но мы справились».

Больше 50 юных гаджиевцев закружились на главной сцене города-подводников. Поддержали выпускников классическим коллективным танцем и старшие наставники – учащиеся кадетского 8-го класса.