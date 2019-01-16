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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.19 19:30

И катер соберут и мебель изготовят

В Мурманске создана первая региональная площадка Сетевого взаимодействия для студентов колледжей. На новейшем оборудовании ребята собирают катер, изучают сварку и сами и собирают мебель.

Первая в Мурманской области площадка Сетевого взаимодействия для подготовки кадров со средним профессиональным образованием машиностроительного профиля открыта на базе Мурманского индустриального колледжа. Для осуществления масштабного проекта было выделено более 26 миллионов рублей из федеральных средств  и  11 миллионов из областного. На эти деньги приобрели 65 единиц новой импортной техники, чтобы ребята осваивали профессию на самых современных и мощных станках.

- Теперь ребята могут получать те навыки, которые востребованы не только сегодня, но и будут востребованы завтра, - отметила во время рабочего визита Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Мы и в дальнейшем будем развивать это направление. Мы считаем, что наши предприятия должны быть ориентированы на запрос кадров именно из наших колледжей. Наши ребята отличаются прекрасной подготовкой, у них есть возможность проходить практику на наших судоремонтных предприятиях и других, которые расположены в Мурманской области.

Ребята рассказали губернатору, что даже не ожидали учиться на такой технике.

Будущие сварщики видят перспективы развития именно в Мурманской области, как подчеркнула глава региона, Заполярье очень нуждается в высококлассных специалистах. Уже через пару лет нынешние студенты планируют пойти работать на судоремонтные заводы «Звёздочка», «Нерпа» и в торговый порт.

- Я хочу быть сварщиком, потому что мне это нравится, - говорит Иван Черванев, студент колледжа.

Первый катер будущие сварщики собирают вместе с преподавателем и очень им гордятся. А в столярном цехе студенты учатся изготавливать двери и мебель.

- Оборудование новое, импортное, высокопрофессиональное,  - расхваливает станки Павел Сувалкин, мастер производственного обучения колледжа. – Студенты заинтересованы в процессе обучении. Мебель мы будем  собирать для нужд колледжа, потом по заказу судостроительных заводов.

Сейчас Мурманский индустриальный колледж реализует 19 образовательных программ, учебное заведение выполняет роль ресурсного центра ещё для 7 образовательных учреждений -участников сети по всех области.

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