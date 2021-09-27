Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованныхБолее 5 млрд рублей заработала туристическая сфера Мурманской области за последние два года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.21 19:30

И кино посмотрели и 60 кустов венгерской сирени высадили

Гран-при международного кинофестиваля «Северный характер: green screen», завершившегося в Никеле, получил фильм московского кинорежиссёра Светланы Стасенко «12 разбойников». Часть съёмок ленты проходила в прошлом году в Печенгском районе в Трифоно-Печенгском монастыре.

Фестиваль экологического и социального кино призван привлечь внимание к проблемам защиты природы и ответственности человека за свою деятельность перед обществом.

Международный кинофестиваль «Северный характер: green screen» включён в план мероприятий председательства России в Арктическом совете. Это уникальный кинопроект, он проходит одновременно в России и Норвегии – посёлках Никель, Заполярный, Печенга и Киркенес.

В этом году зрители увидели 28 фильмов из России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Армении, Белоруссии и Казахстана. Фестиваль «Green screen» — это дочерний проект «Северного характера», лейтмотивом которого и стало бережное отношения к природе Заполярья. Один из участников конкурса кинематографистов - мурманский режиссёр и оператор Андрей Сычёв, отметил, что даже сьёмки могут навредить окружающей среде, чего уж говорить о более масштабных проектах.

Как раз для этих целей был разработан алгоритм «Greenicecamera», согласно которому процесс кинопроизводства должен свести к минимуму ущерб окружающей среде. Проект финансируется в рамках североевропейской программы сотрудничества «Коларктик», в которую входят Россия, Швеция, Финляндия и Норвегия. Такой подход к производству кино, как к деятельности индустрии, хорошо понятен европейцам.

Светлана Солдатова, президент международного фестиваля экологического и социального кино «Северный характер: green screen»: «Для нас очень важно, что это точки сближения нас и норвежцев, потому что есть несколько точек, где мы, безусловно, всегда очень сходимся – это отношение к природе. А здесь, на севере, для северян это очень важная вещь – бережно относится к природе. И вторая точка – это история. Общая история у нас, граница – самая мирная в Европе, наверное, потому что мы никогда не воевали с норвежцами и во время Великой Отечественной войны мы находились в дружбе и очень помогали друг другу, поэтому вот эти точки нас сближают».

Дружба – одно из самых популярных слов, которое звучало в эти дни в приграничном посёлке. Участники фестиваля высадили 60 кустов венгерской сирени на Аллее дружбы, которая стала уже третьей в Никеле. Сорт кустов морозоустойчивый, например, посадки прошлых лет хорошо прижились на Печенгской земле и этим летом первый раз зацвели. 

Холодный северный ветер не остановил кинорежиссёров и сценаристов, каждый постарался внести свой вклад в возрождение хрупкой природы Крайнего севера.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Человек мира с Андреем Понкратовым». Документальный цикл (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованных-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть растут, доллар США и евро незначительно снижаются-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованных-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощённый порядок установления инвалидности продлили до 1 марта 2022 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика