И кино посмотрели и 60 кустов венгерской сирени высадили

Гран-при международного кинофестиваля «Северный характер: green screen», завершившегося в Никеле, получил фильм московского кинорежиссёра Светланы Стасенко «12 разбойников». Часть съёмок ленты проходила в прошлом году в Печенгском районе в Трифоно-Печенгском монастыре.

Фестиваль экологического и социального кино призван привлечь внимание к проблемам защиты природы и ответственности человека за свою деятельность перед обществом.

Международный кинофестиваль «Северный характер: green screen» включён в план мероприятий председательства России в Арктическом совете. Это уникальный кинопроект, он проходит одновременно в России и Норвегии – посёлках Никель, Заполярный, Печенга и Киркенес.

В этом году зрители увидели 28 фильмов из России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Армении, Белоруссии и Казахстана. Фестиваль «Green screen» — это дочерний проект «Северного характера», лейтмотивом которого и стало бережное отношения к природе Заполярья. Один из участников конкурса кинематографистов - мурманский режиссёр и оператор Андрей Сычёв, отметил, что даже сьёмки могут навредить окружающей среде, чего уж говорить о более масштабных проектах.

Как раз для этих целей был разработан алгоритм «Greenicecamera», согласно которому процесс кинопроизводства должен свести к минимуму ущерб окружающей среде. Проект финансируется в рамках североевропейской программы сотрудничества «Коларктик», в которую входят Россия, Швеция, Финляндия и Норвегия. Такой подход к производству кино, как к деятельности индустрии, хорошо понятен европейцам.

Светлана Солдатова, президент международного фестиваля экологического и социального кино «Северный характер: green screen»: «Для нас очень важно, что это точки сближения нас и норвежцев, потому что есть несколько точек, где мы, безусловно, всегда очень сходимся – это отношение к природе. А здесь, на севере, для северян это очень важная вещь – бережно относится к природе. И вторая точка – это история. Общая история у нас, граница – самая мирная в Европе, наверное, потому что мы никогда не воевали с норвежцами и во время Великой Отечественной войны мы находились в дружбе и очень помогали друг другу, поэтому вот эти точки нас сближают».

Дружба – одно из самых популярных слов, которое звучало в эти дни в приграничном посёлке. Участники фестиваля высадили 60 кустов венгерской сирени на Аллее дружбы, которая стала уже третьей в Никеле. Сорт кустов морозоустойчивый, например, посадки прошлых лет хорошо прижились на Печенгской земле и этим летом первый раз зацвели.

Холодный северный ветер не остановил кинорежиссёров и сценаристов, каждый постарался внести свой вклад в возрождение хрупкой природы Крайнего севера.