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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.07.19 19:30

И кровля худая и кладбища нет – Андрей Чибис узнал о проблемах ЗАТО Александровск

«Городу нужен совершенно другой уровень внимания», - заключил Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области  после рабочей поездки в Полярный. В городе воинской славы давно ждали встречи с главой региона.

Свою поездку в Полярный Андрей Чибис начал с Кольской флотилии, где за закрытыми дверями встретился с женсоветом, поэтому на разговор с жителями пришёл уже со списком вопросов, беспокоящих жён военнослужащих. У остальных полярнинцев проблем оказалось не меньше - «наболело». Постарались выделить самые острые, решение которых не требует отлагательств:

- У меня плохое зрение, а обратиться к нам в больницу невозможно. Нет эндокринолога, нет гинеколога, нет окулиста. Я иду к терапевту, который мне ничего не может дать, - звучат претензии в зале.

За медицинской помощью жителям ЗАТОТчаще всего приходится обращаться в другие города области. Здесь всплывает ещё одна беда Полярного – транспортное сообщение. Хуже всего дело обстоит со школьными автобусами. Андрей Чибис пообещал вернуть школьный маршрут, при этом отметил и нехватку хороших тёплых остановок.

- Все вопросы, которые вы поднимаете, безусловно, актуальны, - говорит Андрей Владимирович. - И когда мы говорим про благоустройство,  про траву, про тротуары, про дороги, про детские спортивные площадки, - это комплексный вопрос, я слышу. Мы это все фиксируем. По итогам составим подробный план действий. Я вижу, что наболело.

В программе благоустройства городов ЗАТО запланированы возведение нескольких детских городков, ещё два установят вне плана. Жители забеспокоились: площадки будут, но надолго ли? Городу не хватает полицейских. Все поступившие вопросы зафиксированы и взяты в работу.

«Есть о чём подумать, с точки зрения усиления управления в городе, - отметил Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Это первое. Второе – целый набор вопросов, который прозвучал, требует быстрого решения. В середине августа я сам приеду и проверю, что и как делается».

Круг вопросов действительно широк – от проблем частных: плохая кровля, отсутствие скамеек, пандусов и тротуаров, до глобальных – отсутствие действующих кладбищ на территории Александровска.

- Эти все работы потребуют дополнительных финансовых средств, поэтому мы будем активнее работать с бюджетами муниципальным и  Мурманской области,  - отметил Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Будем предлагать депутатам информацию, чтобы проблемы решались быстрее. Все эти проблемы – 32 пункта, про которые говорили жители, очень важные».

В завершении встречи глава области пообещал вернуться через три недели и проконтролировать работу над ошибками местной администрации.

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