И льётся музыка со сцены прямо в зал, или О композиторе областного театра кукол

Мурманский областной театр кукол - старейший за Полярным кругом, богатый на разнообразные спектакли, над каждым из которых трудятся профессионалы. Пётр Макаров – один из тех творцов, благодаря которому театр дарит зрителю яркие эмоции не только от увиденного, но и услышанного.

Композитор областного театра кукол Пётр Макаров с раннего детства начал знакомство с музыкой. Интерес к творчеству привили ему родители-пианисты. Сам музыкант родом из Петрозаводска, но юность провёл в Ярославле.

В процессе достижения высот в профессиональной карьере Петр Юрьевич прошёл путь обучения в музыкальной школе до аспирантуры.

Пётр Макаров, композитор Мурманского областного театра кукол: «После учёбы я приехал в Мурманск и стал искать работу. Здесь была вакансия в театре кукол, а у меня были очень хорошие рекомендации от очень важных для меня людей. Так я здесь прижился и работаю».

Каждый пианист в разной степени должен уметь импровизировать и сочинять, уверен музыкант. Ведь уникальные произведения вызывают неподдельные восторг и восхищение у зрителя.

Пётр Макаров, композитор Мурманского областного театра кукол: «Мама всегда спрашивала у меня, как тебе в голову вообще это может прийти, а я отвечал: «Мам, да я и сам не знаю». У меня есть творческое задание, и эта музыка появляется каким-то божественным образом. А дальше уже дело техники, как этот внутренний замысел передать с помощью компьютера, с помощью друзей-музыкантов».

Идея будущего шедевра зарождается в голове композитора. Далее задача автора - сформировать и преобразовать музыкальный набросок для дальнейшей реализации.

Пётр Макаров, композитор Мурманского областного театра кукол: «Сначала на бумагу, затем с ней нужно прожить, потом сделать аранжировку на компьютере, живьём записать. Есть студия, где можем всё записывать».

Многочисленные успешные творческие проекты, поддержка коллег и реакция публики – главные мотиваторы, которые побуждают Петра Макарова не останавливаться на достигнутых достижениях и продолжать удивлять зрителей новыми музыкальными творениями.