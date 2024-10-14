День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.24 19:30
И лося, и кита можно встретить в Заполярье!
Камеры фотоловушек Лапландского заповедника сняли обитателей тундры, а туристы смогли посмотреть на кита вблизи. Так прошли выходные в Кольском Заполярье.
Фотоловушки Лапландского заповедника сняли прогулку дикого северного оленя. Сохатый показал всем зрителям свои ветвистые рога. Кроме того, видеокамеры зафиксировали утреннюю беседу двух оленей. Сейчас у них подходит к концу период гона.
В это время они ходят рядом друг с другом - самец, самка и телёнок.
Также дикое животное встретили в Баренцевом море. В Териберке туристы сняли на видео, уплывающего от них кита.
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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Сергей
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Светлана
04.10.24 09:58
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