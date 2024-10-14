И лося, и кита можно встретить в Заполярье!

Камеры фотоловушек Лапландского заповедника сняли обитателей тундры, а туристы смогли посмотреть на кита вблизи. Так прошли выходные в Кольском Заполярье.

Фотоловушки Лапландского заповедника сняли прогулку дикого северного оленя. Сохатый показал всем зрителям свои ветвистые рога. Кроме того, видеокамеры зафиксировали утреннюю беседу двух оленей. Сейчас у них подходит к концу период гона.

В это время они ходят рядом друг с другом - самец, самка и телёнок.

Также дикое животное встретили в Баренцевом море. В Териберке туристы сняли на видео, уплывающего от них кита.