И малышам, и подросткам - о правилах пожарной безопасности напомнили инспекторы

В образовательных учреждениях ЗАТО Александровск лекции и круглые столы проводятся регулярно, напомнить о вопросах безопасности специалисты решили и в начале учебного года.

Приходится быть особенно гибкими в вопросах безопасности - в прямом смысле. Специалисты Государственного пожарного надзора проводят в большом ЗАТО беседы с сотрудниками учреждений и предприятий, а также с детьми самого разного возраста. Начинают с дошколят.

Антон Козыренко, инспектор по пожарному надзору ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России»: «Нам легче предотвратить пожар - привить с детства требования пожарной безопасности, чтобы они не совершали глупостей».

Это самая трудная задача, уверены специалисты. Удержать внимание малышей довольно сложно, при этом нельзя переусердствовать, чтобы не напугать детей.

Татьяна Пучина, старший воспитатель детского сада №9 г. Снежногорска: «Нужно в очном формате обсудить все правила пожарной безопасности: в игровой форме, в форме загадок, в доступных для детей форматах».

Со школьниками проще – они активно вступают со взрослыми в диалог, приводят примеры и даже спорят. Для учащихся 266-й школы Снежногорска спасатели даже провели и мастер-класс по обращению с огнетушителем.