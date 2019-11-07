И почитать, и полежать, и пообщаться

Первая модельная библиотека Мурманской области вот уже на протяжении двух месяцев радует своих посетителей. В ней каждый фрилансер, пенсионер или школьник смогут найти занятие по душе – погрузиться с помощью VR-шлема в виртуальную реальность или просто отдохнуть с книжкой на диване.

Первая модельная библиотека в регионе открылась недавно, но уже стала центром притяжения не только для людей старшего поколения, но и для молодёжи, ведь все самые последние новинки литературы можно найти именно здесь.

В библиотеке нового поколения несколько функциональных зон: творческие мастерские, лекционный зал и мультистудия, оснащенная шлемом виртуальной реальности.

«Эта библиотека предоставляет читателю разные возможности: удобно на диване - пожалуйста, на подоконнике - тоже. Можно работать удаленно -коворкинг зона, фрилансеры тоже популярны, - рассказывает Юлия Розова, заведующая интеллектуальным центром № 24 г. Мурманска. - Всё это активно развивается».

Мурманск один из немногих городов в России, где существует сеть из информационных интеллект-центров, открытых на базе библиотек. В заполярной столице их уже 18.

«Более 100 тысяч жителей города посещают библиотеки, - отмечает Владимир Буряк, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Спорт и чтение - это прекрасно. Администрация города планирует открыть центр чтения на улице Калинина».

Современные библиотеки созданы таким образом, чтобы у каждого жителя города был равный доступ к качественным информационным ресурсам и неформальному общению.