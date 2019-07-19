И пойман, и вор

Директор одного из мурманских магазинов обратился в полицию с заявлением о хищении техники на сумму 45 тысяч рублей. Оперативники быстро раскрыли преступление.

На записях с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах, видно, как злоумышленник несколько раз заходил в магазин под видом покупателя, как ни в чём ни бывало брал товары с прилавков, прятал их в рюкзак и покидал магазин. Оперативники быстро установили личность подозреваемого.

Им оказался неоднократно судимый 41-летний мурманчанин. На момент задержания злоумышленник уже успел распорядиться похищенным.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.