И пусть атомный ледокол подождёт

В Енисейском заливе экипаж универсального атомного ледокола «Урал» встретил упрямого белого медведя.

«Косолапый решил показать морякам, кто главный в Арктике: на сигналы не реагировал, маршрут корректировать отказывался. Штурманам ничего не оставалось делать, как уступить медведю», - написано в сообщении к видео, опубликованном в телеграм-канале «Атомфлота».