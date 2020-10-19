И сразу в бой - глава Минздрава после выздоровления

О ситуации, но только в сфере борьбы с коронавирусом, в правительстве региона доложил министр здравоохранения области Дмитрий Панычев. К слову, недавно глава Минздрава сам перенёс эту болезнь.

Как сообщил Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области, на этой неделе будет развернут дополнительный коечный фонд в больнице скорой медицинской помощи. Также продолжатся сезонная вакцинация от гриппа. Привиты уже более 220 тысяч человек. Продолжается обеспечение граждан бесплатными противовирусными препаратами, их получили более 3100 северян.

По словам министра, наш регион в лидерах по доступности амбулаторных обследований.