И в бой идут – студенты со снежками

Морозная погода для игры в снежки - не помеха. В МАГУ прошло первенство по юкигассену, участники соревновались за звание самой сильной команды университета и кубок ректора.

И сразу в бой! Под крики болельщиков команды начинают снежное состязание. Главная цель – выбить противников и первым добраться до заветного флажка. Несмотря на то, что все команды «новички», освоить правила юкигассен им удаётся на «отлично».

Сергей Волков, участник команды «Логомены»: «Казалось, что будет как-то всё не очень интересно, потому что всё-таки играем в первый раз. Но на самом деле такой адреналинчик поднимается. Очень интересно».

Команда «Логомены» с лёгкостью берёт первый раунд, но противники не собираются сдаваться. Интрига сохраняется до конца игры. Самое главное в этой ситуации – не выйти из-под контроля.

Дмитрий Замшев, судья первенства по юкигассену: «Например, нельзя перекидываться через баррикады, нельзя прижимать к себе снежки, нельзя носить их вместе в руках. Из основного, наверное, если тебя выбили, но судья не сказал аут, ты не выходишь».

Юкигассен – одна из самых весёлых и одновременно смешных зимних забав. Но по-настоящему насладиться игрой можно только в очень теплой одежде, а безопасность обеспечит специальная экипировка.

Анастасия Мостовая, председатель студенческого совета МАГУ: «Ребята должны были просто одеться тепло: супер варежки, супер тёплые носки и по желанию у нас были наколенники, потому что много придётся прятаться. А головы защищаем шлемами».

Отличное настроение и драйв участников состязания передались и зрителям. Преподаватели и гости тоже захотели присоединиться к захватывающей игре в снежки.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Я получила приглашение от студентов, когда была на встрече с ними. В первый раз сегодня попробую свои силы в юки, надеюсь, что мне понравится, жду прямо новых каких-то ощущений».

Первенство по юкигассену на Кубок ректора состоялось в МАГУ впервые. Но организаторы надеются, что в будущем это станет хорошей традицией. Ведь где, как не в Мурманске, можно играть в снежки большую часть года.