«И в пекле выковали Великую Победу»: состоялся митинг памяти на полуострове Рыбачий

На памятном мемориале полуострова Рыбачий в честь героических воинов 135-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии состоялся ежегодный торжественный митинг. Церемония была посвящена 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье.

Лето первого года Великой Отечественной войны. На Рыбачьем и Среднем начались ожесточённые бои, которые длились 1200 дней. Именно здесь, у подножья хребта Муста-Тунтури, советские войска приняли удар превосходящих сил противника и остановили их.

Игорь Болозович, председатель Союза советских офицеров: «Для меня это очень знаменательный день. Когда сюда приезжаешь, то понимаешь, насколько трудно было воевать в условиях Крайнего севера и держать оборону в течении трёх лет. До сих пор работают поисковики и находят останки бойцов».

Сейчас в разных уголках полуострова находятся памятники и захоронения солдат. Так, по инициативе и при поддержке Мурманского отделения КПРФ в сентябре 2013 года в районе губы Кутовая обозначили место будущего мемориала воинам 135-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии. А в августе 2014-го открыли I очередь мемориального комплекса.

Татьяна Ковалева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Это место для меня очень свято. Ежегодно приезжаем с коммунистами, комсомольцами, с нашими общественными организациями: «Союзом советских офицеров», «Дети войны».

Мурманские активисты регулярно благоустраивают и прибирают территорию, реставрируют таблички, устанавливают флагштоки и информационные щиты. В состав мемориала также входит и отдельно стоящий обелиск — братское захоронение 29 человек, который был восстановлен в 2022 году.

Михаил Ейбог, председатель Ассоциации горнопромышленных и камнеобрабатывающих предприятий и организаций Мурманской области: «Поставили здесь отмостки, гранитные плиты, сделали шары, сделали столбики. Мы каждый год приезжаем сюда, каждый год восстанавливаем и вспоминаем наших красноармейцев… Это ужасно… Август месяц сейчас и то холодно, а они зимой в шинельках воевали, отстояли нашу землю».

В торжественной церемонии, посвящённой 80-летию окончания Великой Отечественной войны приняли участие депутаты Мурманской областной Думы и Совета депутатов города Мурманска, почётный караул морских пехотинцев, руководители производственных и общественных организаций, члены и сторонники КПРФ и, конечно, жители Кольского полуострова.

- У обелисков памяти, у Вечного огня мы чтим отвагу отцов и дедов, они прошли сквозь ад, где плавилась броня и в пекле выковали Великую Победу.

Ещё одна цель участников митинга - патриотическое воспитание молодёжи.

Геннадий Степахно, заместитель председателя Мурманской областной Думы, член политической партии КПРФ: «Традиция не нарушается. Приезжаем и отдаём память ребятам, вспоминаем с любовью и горечью их, надеемся, что эта память поможет нынешнему поколению поверить в нашу грядущую победу».

Таких значимых для военной истории мест как Муста-Тунтури на Кольском полуострове немало. Поэтому нашему поколению важно хранить и передавать память о стойкости, храбрости и мужестве советского народа, отметил депутат.