И вальс, и полька, и кадриль - студенты отметили Татьянин день

Студенческие пары со всей области закружились в вальсе. В Татьянин день молодые люди надели костюмы, а девушки блистали в вечерних платьях. Но легко ли им далось искусство классического танца, узнали журналисты «Арктик-ТВ».

Татьянин день, один из самых красивых праздников, к нему студенты готовятся как к настоящему балу XVIII века, ведь им придётся исполнить малоизвестные сегодня танцы: полонез, кадриль, котильон «Светский ручеёк» и, конечно же, вальс. Для некоторых найти партнёра для совместных хореографических па оказалось не так-то просто, к поиску подключали даже соцсети.

- У меня интересная ситуация: я записал видео и выложил на страницу «ВКонтакте», партнерша сама отписалась мне, - делится своими поисками мурманчанин.

Чтобы не отдавить друг другу пальцы на ногах во время танца, ребятам пришлось заранее подготовиться и взять пару мастер-классов у хореографа, а для тех кто не успел освоить такое мастерство урок провели во время бала.

На традиционный бал в «Кировку» были приглашены лучшие студенты высших и средних образовательных учреждений Мурманска и области, отличившиеся в учебе, научной деятельности, творчестве и спорте.

По традиции, гостей бала встречала основательница первого в России университета - императрица Елизавета, а с праздником ребят поздравила заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.

Торжественный молодежный бал можно считать большой исторической реконструкцией. Именно это делает праздник по-настоящему особенным, неповторимым и торжественным, напоминающим по духу сюжеты произведений Пушкина, которые сошли со страниц старых зачитанных книг школьной библиотеки.