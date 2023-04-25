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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.23 19:30

И вновь на старте карапузы!

Традиционный забег для самых юных жителей прошёл в ЗАТО Александровск.

Начинать подготовку к состязанию надо обязательно с небольшой разминки: тянем ручки вверх за ускользающим воздушным шаром. Необходим серьёзный настрой на успех – подойдёт ободряющий мамин поцелуй и широкая беззубая улыбка соперника. Вот теперь юные спринтеры готовы к выходу на старт.

Чемпионство у гаджиевцев Ажмухамедовых, похоже, в крови – Аида в тройке лидеров.

Элеонора Ажмухамедова, мама спринтера Аиды, г. Гаджиево: «Мы семья спортивная. У меня четверо деток, поэтому мы рады везде участвовать».

Малышка уже в высшей категории – она участвует в «Забеге бегунков». Спринтер со стажем. Но даже ей, как и многим карапузам, нужна качественная мотивация. Если одним вполне достаточно для успешного финиша ласкового маминого голоса, то других пересечь черту может заставить лишь любимая игрушка или желанное сладкое угощение. А в перерывах между этапами можно вдоволь разглядеть друг друга, обменяться вкусовыми предпочтениями и разделить радость от полученных призов.

Марина Степанова, мама участника забега, г. Гаджиево: «Это общение взрослых и общение детей. Таких мероприятий мало у нас в ЗАТО Александровск для малышей».

Самым юным участникам едва исполнилось полгода. Опытные марафонцы приближаются к двухлетию. Всего 22 бегунка и ползунка вышли на весёлые старты в ЗАТО Александровск.

Семья Рябовых, участники забега, г. Полярный: «Надо чаще проводить для деток такие мероприятия, чтобы развивались. И для родителей, чтобы дома не засиживались, обязательное участие».

Преодолевать серьёзную дистанцию в 5 метров помогали малышам болельщики и команда волонтёров.

Ни один спринтер не остался без подарка, а в каждой возрастной категории отметили победителей и призёров.

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