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День за днём с «Арктик-ТВ»13.09.17 19:30

И вновь зазвучит в Мурманске «король классической музыки»

В воскресенье областная Мурманская областная филармония вновь открывает свои двери для северян. Новый сезон стартует с концерта органной музыки. Настроить один из самых сложных и эффектных инструментов пригласили немецкого специалиста Штефана Штюрцера.

Открытие нового сезона Мурманской областной филармонии отмечается торжественным концертом органной музыки. Такой выбор не случаен. В прошлом году произведения с участием этого музыкального инструмента собирали  аншлаги. И хоть предыдущий сезон был дебютным для концертов с органом, так как он появился в Мурманске только в ноябре прошлого года, организаторы надеются повторить прошлогодний успех.

- Будут выступать московские музыканты, лауреаты международных конкурсов Александр Удальцов, органист и Иван Паисов, габаист, - рассказывает Ольга Беляева, заведующая отделом рекламы Мурманской областной филармонии. - Я думаю, что это будет очень интересный концерт, например, Иван Паисов работает в оркестре Большого театра, он лауреат многих конкурсов. Будет представлена интересная программа. Так что, как я думаю, всё будет прекрасно.

Настроить «короля классической музыки» для концерта пригласили немецкого специалиста Штефана Штюрцера. Именно он со своей фирмой «Глатер Гётц» в прошлом году выиграл конкурс на настройку инструмента. И с блеском воплотил эту работу в жизнь. Теперь посещать столицу Заполярья ему придётся каждый год. Этого требует сложный музыкальный инструмент. Именно с такой периодичностью его необходимо перенастраивать. Сделать это перед началом сезона – идеальное время.

- В этом органе больше 2 тысяч труб и нужно их контролировать все, - поясняет Штефан Штюрцер, управляющий директор фирмы «Glatter-Götz» , настройщик органа. - Органные трубы музыкального инструмента должны синергировать с влажностью и температурой воздуха, поэтому требуется небольшая регулировка.

Для опытного Штефана настройка органа кажется делом простым. Нужные инструменты, хороший слух и дело сделано. Но мало кто задумывается о том, что получить идеальное звучание можно только настроив каждую из двухсот труб.

Штефан признается, что звук каждого органа, а он обслуживает более тридцати этих инструментов,  даже годы спустя, он узнает из десятков других. В следующем году он вновь вернётся для настройки своего детища, а мурманчан впереди ждёт целый год непревзойденной классической музыки.

 

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