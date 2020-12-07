«И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла»

Новогодняя красавица на мурманской площади Пять Углов засверкала множеством огней. Чтобы гирлянды и ёлочные украшения наверняка засияли, на открытие главной красавицы города пришли Дед Мороз со Снегурочкой.

Стоило Деду Морозу со Снегурочкой появиться на главной площади города, как за ними сразу же собралась группа детишек, не отставали и их родители. А пришли новогодний волшебник со своей внучкой не просто так. До самого сказочного праздника осталось чуть больше трёх недель, пора и ёлочку зажигать!

Огромные звёзды и гирлянды, маленькие огонёчки и лампочки настолько ярко осветили площадь, что никакая полярная ночь теперь мурманчанам не страшна.

Несмотря на все сложности, которые нам пришлось пережить в этом году, всегда хочется надеяться только на хорошее. Мурманчане уже начинают поздравлять друг друга с предстоящим праздником, желая, чтобы все трудности и невзгоды унесла на своем хвосте серая мышка – символ уходящего года.

Если по какой-то причине у вас ещё не появилось праздничное настроение, то смело отправляйтесь на прогулку по городу! Яркие красочные экспозиции, разнообразные тематические фигуры и множество гирлянд, размещенные во всех районах города, никого не оставят равнодушным!