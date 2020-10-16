Зима вступает в свои права, а северяне ещё не все готовы её встречать. Дело в том, что некоторые мурманчане до сих пор сидят без отопления. И жалобы во всевозможные инстанции не дают результата. А тем временем, за окном уже выпал первый снег.

Мария Николаевна живёт вместе с сыном в доме № 21 на улице Фадеев Ручей. Их старенькая двухэтажка пока держится и отопление здесь хорошее, но не во всей квартире – в ванной и туалете его нет.

«Вот они все холодные», - говорит мурманчанка.

Мария Николаевна признаетс, что платит исправно, долгов не копит. Да и в их небольшом доме жильцы, по словам пенсионерки, ответственные. Вот только обслуживается жильё из рук вон плохо и люди мерзнут. Женщина уже обращалась во всевозможные инстанции: управляющую компанию, службу «051», в ГЖИ, но пока ничего не изменилось.

Мария Лавриенко, мурманчанка: «Я отвезла заявление в жилищную инспекцию на улицу Карла Маркса, 18. Но там сказали, рассматривать будут в течение месяца. А мы что, будем без отопления? И за что мы платим?».

Кроме того, Мария Николаевна поделилась с журналистами «Арктик-ТВ» другой бедой. Дворник в подъезде только копит и не выносит мешки с мусором. Она поначалу сама убирала площадку на этаже, но сил не хватает – возраст не тот, да и здоровье не позволяет. Поэтому ей и пришлось обратиться к журналистам за помощью