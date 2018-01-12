И зимой, и летом - течёт вода по стенам

В доме № 2/5 по улице Свердлова в Мурманске коммунальная беда. В нескольких квартирах одного из подъездов вот уже пять лет по стенам периодически текут ручьи то ли талой, то ли воды из батарей, которые в квартирах замурованы в стены. Жильцы всё это время пытаются как-то повлиять на ситуацию, но у них ничего не выходит.

Ручьи в квартире Оксаны Коноплёвой текут по стенам с завидной регулярностью. Что это такое и как с непонятным явлением бороться, похоже, не знает никто. Женщина предполагала, что протекать могут батареи отопления в квартире выше: они в домах этого типа замурованы в стены. Но летом отопление отключают, но протечки остаются. Грешили и на межпанельные швы, но, в таком случае, хотя бы в морозы влага со стен должна была исчезать.

- В ГЖИ я обращалась. Это было уже несколько лет назад, - вспоминает Оксана Коноплёва, жилец дома № 2/5 по улице Свердлова. - Швы заделали, но я не знаю, откуда сейчас течёт.

И квартира Оксаны - не единственная с такими проблемами. У пенсионерки, живущей этажом выше, и у её соседей по площадке также мокрые стены. От этого отстают обои, а лужи с пола приходится вытирать регулярно. Видны подтёки и на стенах в подъезде. Возможно, дело в кровле. Но попасть на чердак жильцы самостоятельно не могут, так как он закрыт на замок. А ключ, судя по всему, безвозвратно утерян.

- Приходила из ЖЭУ мастер, посмотрела. Пошла, говорит, нужно посмотреть чердак, - рассказывает Оксана Коноплёва, жилец дома № 2/5 по улице Свердлова. - Ключ не подобрала, сказала: «До свидания!» Сказала, что ещё перезвонит, до сих пор не позвонила. Никому ничего не надо.

Жильцы писали коллективное обращение даже в прокуратуру. Но оттуда жалобы снова перенаправили в Госжилинспекцию и всё пошло по новому кругу.

Журналисты «Арктик-ТВ» обратились за комментариями в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Там сообщили, что ситуацию держат на контроле и пообещали выяснить, что же происходит с домом уже к понедельнику.