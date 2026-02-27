«И, значит, нам нужна одна — Победа»: серьёзный разговор с волонтёрами региона в программе «Итоги»

Материнские сети победы, домашние сублимированные борщи и мягкие игрушки с позывными бойцов… Что ещё отправляют на передовую ребятам мурманчане? Почему волонтёрам региона так важно держаться вместе?

На эти вопросы будут даны прямые ответы в программе «Итоги с Александрой Ретунской», гостями которой станут Елена Шишкина, основатель группы «Zаполярье (родительский комитет)», и Наталья Черноус, представляющая движение «ДоброДелаемВместеСевер-3».

Программа выходит на телеканале «Арктик-ТВ» в эту субботу, 28 февраля, в 20.30.