РАМКИ ЗАКОНА: Госзакупки по закону, или Не оказаться в числе коррупционеров«Солдат года» - один из пяти претендентов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»13.02.18 19:30

Идеальная вода в школе на Абрам-Мысе

Городские власти продолжают работу по модернизации образовательных организаций. В стороне не осталась и школа № 16 в микрорайоне Абрам-Мыс

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев с рабочим визитом посетил школу № 16 на Абрам-Мысе. В образовательном учреждении  выполнили  работы по установке фильтров системы холодного водоснабжения. Всё дело в том, что  качество питьевой воды в период весенних паводков, раньше не соответствовала санитарным требованиям. Даже приходилось ранее на несколько недель приостанавливать занятия в классах, а дети в это время обучались дистанционно. Но теперь учебный  процесс останавливаться не будет, качество воды в норме.

- Теперь вода у нас идеальная. Мы сделали все замеры. Подрядчики, которые устанавливали фильтры, тоже замеры сделали, - поясняет Алена Пащенко, директор ООШ № 16. - У нас был организован оздоровительный лагерь при школе на зимних каникулах. К этому периоду мы тоже делали замер воды, которые от нас потребовал Роспотребнадзор. Качество воды идеальное.

Фильтры  очищают и обеззараживают питьевую воду ультрафиолетовым излучением: уничтожают вредные бактерии, вирусы и другие микроорганизмы и делают её безопасной для использования. В процессе очитки не используются химические реагенты. Такие устройства так же установлены в детских садах в микрорайоне Мурманска Абрам-Мыс.

- Всё, что я здесь сегодня увидел, мне очень понравилось, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации г.Мурманска. – Вода полностью соответствует всем требованиям, это, пожалуй, самое главное, чего мы хотели добиться.

В школе № 16 выполнены работы и по частичному ремонту кровли, системы освещения спортивного зала, замене дверей. А в 2016 году на территории учреждения была обустроена детская игровая площадка с искусственным покрытием, дополнительным освещением и системой видеонаблюдения.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКомитет ЗАТО в помощь
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 293 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

ROSS
10.02.18 11:00
народ ликует!
Комментарий к новости:8 кандидатов на одно место
Sergey Kysil
10.02.18 10:58
А вон уже в облдуме говорят, что осенью начнут менять форму управления в Александровске. Ильиных так и говорит, поэтому и страсти накаляются, никто не хочет терять доходные места во власти и при этом
Комментарий к новости:Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён
Ирина
10.02.18 08:27
не хочет общаться с народом нынешняя власть, забронзовела Сулаева.
Комментарий к новости:Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире06:30Новости. Информационная программа.07:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)07:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области кредитов выдаётся больше, а задолженность по ним сокращается-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 8 копеек, доллар потерял почти 25 копеек-PRO ЭнергетикуГубернатор выступила с инициативой рассмотреть проблему роста цен на электроэнергию на отдельном расширенном совещании с участием профильных федеральных органов власти-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика