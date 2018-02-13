Идеальная вода в школе на Абрам-Мысе

Городские власти продолжают работу по модернизации образовательных организаций. В стороне не осталась и школа № 16 в микрорайоне Абрам-Мыс

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев с рабочим визитом посетил школу № 16 на Абрам-Мысе. В образовательном учреждении выполнили работы по установке фильтров системы холодного водоснабжения. Всё дело в том, что качество питьевой воды в период весенних паводков, раньше не соответствовала санитарным требованиям. Даже приходилось ранее на несколько недель приостанавливать занятия в классах, а дети в это время обучались дистанционно. Но теперь учебный процесс останавливаться не будет, качество воды в норме.

- Теперь вода у нас идеальная. Мы сделали все замеры. Подрядчики, которые устанавливали фильтры, тоже замеры сделали, - поясняет Алена Пащенко, директор ООШ № 16. - У нас был организован оздоровительный лагерь при школе на зимних каникулах. К этому периоду мы тоже делали замер воды, которые от нас потребовал Роспотребнадзор. Качество воды идеальное.

Фильтры очищают и обеззараживают питьевую воду ультрафиолетовым излучением: уничтожают вредные бактерии, вирусы и другие микроорганизмы и делают её безопасной для использования. В процессе очитки не используются химические реагенты. Такие устройства так же установлены в детских садах в микрорайоне Мурманска Абрам-Мыс.

- Всё, что я здесь сегодня увидел, мне очень понравилось, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации г.Мурманска. – Вода полностью соответствует всем требованиям, это, пожалуй, самое главное, чего мы хотели добиться.

В школе № 16 выполнены работы и по частичному ремонту кровли, системы освещения спортивного зала, замене дверей. А в 2016 году на территории учреждения была обустроена детская игровая площадка с искусственным покрытием, дополнительным освещением и системой видеонаблюдения.