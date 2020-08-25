Идём на экскурсию по Поклонной горе, сидя в кресле

Жителей Мурманской области приглашают на онлайн-прогулку по Поклонной горе. Новую видеоэкскурсию на своём «Youtube-канале» разместил Музей Победы.

Гид расскажет об исторических событиях, связанных с Поклонной горой и памятниках, установленных в парке. Зрители узнают, что символизируют террасы аллеи «Дорога войны» и кому посвящены расположенные на ней бронзовые стелы. Также они увидят самый высокий памятник Москвы - монумент Победы и услышат историю его создания.

Завершится виртуальная прогулка у стен музея. Онлайн-гости услышат историю создания учреждения, а также узнают, когда и как на Поклонной горе появился Вечный огонь.

Алена Волкова, экскурсовод Музея Победы: «Поклонная гора представляет собой холм на западе Москвы. Своё название она получила от древней традиции: каждый, кто прибывал в город, должен был отдать поклон златоглавой столице. Именно здесь с поклоном встречали важных лиц. Это могли быть князья, гости города или послы иностранных государств».