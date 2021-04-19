Идём прививаться, сверяясь с Яндекс.Картой

30 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Один человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+22), Североморске (+4) и Кольском районе (+3).

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что пункты вакцинации от COVID-19 теперь нанесены на Яндекс.Карты. Жители любого города смогут найти адрес, контакты и время работы ближайшей точки, где делают прививки, а также выстроить до неё маршрут. Для этого нужно ввести запрос в поисковой строке сервиса, например, «вакцинация» или «где сделать прививку».

В Мурманской области в 12 подведомственных региональному Минздраву медорганизациях работает 26 прививочных бригад. Жители 20 муниципалитетов региона могут сделать прививку от коронавируса рядом с домом. Для всех пунктов предусмотрена возможность записи через приложение «Госуслуги» и региональный портал.

Всего в Яндекс.Картах более 4500 точек, где можно сделать прививку от коронавируса — на данный момент это самый полный список, который собран в одном месте. Он будет дополняться совместно с Минздравом России.