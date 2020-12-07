Горнолыжный сезон для жителей Мурманской области стартует 11 декабряВ Мурманске зажгли новую новогоднюю иллюминацию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.12.20 19:30

Идём в кинотеатр, но в масках!

Подробнее о том, как теперь будут работать кинотеатры после долгого вынужденного перерыва, мы решили узнать у руководства одного из предприятий.

Долгожданного открытия кинотеатров ждут не только кинолюбители, но и сами сотрудники. Они с 17 декабря обещают показать не только новинки, которые будут идти согласно установленным датам, но и киноленты недавно завершившие  прокат недавно. Повышать  цены на билеты не будут,  наоборот, рассматривается вопрос о предоставлении скидок некоторым категориям граждан.

Чтобы посмотреть фильм в кинотеатре, зрителям необходимо находиться в медицинских масках. Однако, любители попкорна и напитков, смогут на время перекуса снимать их. После каждого сеанса будет установлен получасовой перерыв для санобработки. А во время показа зрители должны сидеть согласно купленным билетам – через одно-два кресла. Исключение можно сделать парам, которые придут на сеанс вместе.

Татьяна Кононенко, генеральный директор кинотеатра «Галактика»: «Это 50-процентная загрузка зала. Мы будем бронировать места, на которые невозможно будет купить билеты. Кинотеатры готовы к открытию. В процессе сейчас мы заказываем фильмы, которые должны прийти к концу недели, составить расписание».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Рустем
03.12.20 14:05
ОНФ, с одной стороны, молодцы, но у этого явления есть и другая сторона. Пусть проверят реальную возможность получения справки на ковид гражданами: где можно сдать, стоимость услуги, сроки получения
Комментарий к новости:ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19
Сергей
03.12.20 11:07
Благодарю за информацию!
Комментарий к новости:Великому Высоцкому исполнилось бы 77 лет
Иннокентий
02.12.20 12:38
В Мурманске, на участке ЕЦРС, в душевой грибы черные растут, запрещают велосипеды на территории парковать. Ни спорта, ни гигиены.
Комментарий к новости:Каждый дом нуждается в тепле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:00«Метод Фрейда-2». Художественный сериал, 9 серия (16+)23:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)23:30«Пушкин: Последняя дуэль». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Лук и картофель подросли в цене в магазинах региона-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 29 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС в работе все 4 энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Вступили в силу новые правила для банков, размещающих средства страховых взносов на накопительную пенсию россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика