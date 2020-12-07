Идём в кинотеатр, но в масках!

Подробнее о том, как теперь будут работать кинотеатры после долгого вынужденного перерыва, мы решили узнать у руководства одного из предприятий.

Долгожданного открытия кинотеатров ждут не только кинолюбители, но и сами сотрудники. Они с 17 декабря обещают показать не только новинки, которые будут идти согласно установленным датам, но и киноленты недавно завершившие прокат недавно. Повышать цены на билеты не будут, наоборот, рассматривается вопрос о предоставлении скидок некоторым категориям граждан.

Чтобы посмотреть фильм в кинотеатре, зрителям необходимо находиться в медицинских масках. Однако, любители попкорна и напитков, смогут на время перекуса снимать их. После каждого сеанса будет установлен получасовой перерыв для санобработки. А во время показа зрители должны сидеть согласно купленным билетам – через одно-два кресла. Исключение можно сделать парам, которые придут на сеанс вместе.

Татьяна Кононенко, генеральный директор кинотеатра «Галактика»: «Это 50-процентная загрузка зала. Мы будем бронировать места, на которые невозможно будет купить билеты. Кинотеатры готовы к открытию. В процессе сейчас мы заказываем фильмы, которые должны прийти к концу недели, составить расписание».