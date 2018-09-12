Идём в лес во всеоружии!

Сезон сбора грибов и ягод в Заполярье близится к завершению, но тёплые деньки ещё позволяют северянам выбираться в лес на тихую охоту. А значит, иногда заблудившимся грибникам требуется помощь спасателей. Специалисты регионального отделения МЧС напоминают, что делать, чтобы отдых на природе не обернулся трагедией.

- Так как мы находимся на севере, то у нас погода меняется очень часто и быстро, - напоминает прописную истину Андрей Коцюн, заместитель начальника отдела организации и проведения аварийно спасательных работ Главного управления МЧС России по Мурманской области. – У грибника должны быть хорошие ботинки на жёсткой подошве, хорошая одежда - не продуваемая, непромокаемая, желательно яркая, чтобы вас было видно в лесу издалека на случай какой-то непредвиденной ситуации. Желательно так же при себе иметь небольшой комплект продуктов: пару бутербродов, шоколадку, орешки. Обязательно, это одно из главных требований, иметь полностью заряженный телефон, желательно его упаковать в какой-нибудь влагонепроницаемый мешочек.