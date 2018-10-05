Идём в парки за здоровьем

Болезни системы кровообращения остаются основными причинами смерти во всем мире. Низкая физическая активность, несбалансированное питание и вредные привычки создают дополнительные риски для возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы избежать гиподинамии, отправляйтесь в ближайший сквер или парк, в последнее время таких мест становится всё больше во всех округах города. Кроме того, праздники, пропагандирующие здоровый образ жизни сейчас доступны всем. Например, скандинавская ходьба находится на пике своей популярности, ею занимаются практически все возрастные категории людей.

- Всё больше и больше народа привыкает к здоровому образу жизни, привыкают гулять со своими детьми, - говорит Людмила Кошелева, председатель комитета по охране здоровья администрации города Мурманска. - Прививать любовь к здоровому образу жизни, любовь к культуре своего здоровья нужно с маленьких лет.