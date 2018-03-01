Идём выбирать проект комфортной среди во всеоружии

Приоритетный президентский проект «Формирование комфортной городской среды», реализуемый по всей стране, активно воплощается в жизнь и в столице Заполярья. В список общественных территорий для реконструкции вошёл Театральный бульвар Мурманска.

Благоустройство городов и населенных пунктов - одна из самых актуальных тем сегодня. С этой целью реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который направлен на повышение качества и комфорта жизни людей, как в больших городах, так и самых отдаленных уголках России. Значительная его часть посвящена благоустройству общественных территорий. В Мурманске в рамках проекта будет реконструировано девятнадцать таких объектов. Один из них - Театральный бульвар. Сегодня он выглядит устаревшим, но скоро все изменится.

Жители Мурманска с большим энтузиазмом включаются в обсуждения и делятся своими предложениями, каким должен стать город-герой.

Согласно проекту реконструкции бульвара, размещенного на сайте городской администрации, здесь будет установлено декоративное ограждение, новые скамейки. Освещать бульвар будут светодиодные фонари. Появятся ценные декоративные растения. И, что очень важно, для безопасности горожан, в сквере установят видеонаблюдение.

Узнать подробнее о реализации проекта можно, ознакомившись с экспозицией, представленной в деловом-центре «Арктика» или на сайте городской администрации. А 18 марта в городе будет организовано более 70-ти площадок для голосования, где можно будет высказать своё предпочтение за проект, который, по вашему мнению, должен быть реализован в первую очередь.