Идёшь в армию по частичной мобилизации – экипировку не покупай. Обеспечат

Расходы на форму, экипировку и другие необходимые на передовой вещи, купленные россиянами, призванными в рамках частичной мобилизации, государством компенсироваться не будут.

Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф». «Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т.д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», - говорится на портале.

Кроме того, на ресурсе названы уважительные причины для неявки в военкомат по повестке. Это утрата трудоспособности в связи с болезнью, тяжёлое состояние здоровья или похороны близких родственников. Для признания перечисленных причин уважительными необходимо предоставить документальное подтверждение.