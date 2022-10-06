День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.22 19:30
Идёшь в армию по частичной мобилизации – экипировку не покупай. Обеспечат
Расходы на форму, экипировку и другие необходимые на передовой вещи, купленные россиянами, призванными в рамках частичной мобилизации, государством компенсироваться не будут.
Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф». «Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т.д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», - говорится на портале.
Кроме того, на ресурсе названы уважительные причины для неявки в военкомат по повестке. Это утрата трудоспособности в связи с болезнью, тяжёлое состояние здоровья или похороны близких родственников. Для признания перечисленных причин уважительными необходимо предоставить документальное подтверждение.
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Последние комментарии
Татьяна
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