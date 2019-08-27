Идёт «охота» на недобросовестных должников

Спрятаться от неуплаты административных штрафов становится всё труднее. Злостных неплательщиков судебные приставы ловят прямо на дорогах. Чем рискуют должники, как не остаться без автомобиля, разбирались в этих вопросах журналисты «Арктик-ТВ».

В режиме онлайн через мобильное приложение по номеру автотранспортного средства судебный пристав увидит все ваши задолженности, если таковые имеются. Спрятаться от кредитов, штрафов и долгов по коммунальным платежам становится всё сложнее.

«Мы используем ведомственные базы данных: АИС, ФСП России, а проверка осуществляется по мобильному розыску, - рассказывает Иван Родин, старший судебный пристав Межрайонного отдел судебных приставов по ЗАТО Александровск и ЗАТО п. Видяево. - С нами работает розыскник ЗАТО Александровск, который проводит проверку по номерам машин, которые мы останавливаем совместно с сотрудниками ГИБДД. Акция эта проводится в этом месяце впервые».

На помощь службе судебных приставов приходят автоинспекторы. Попавшийся в руки сотрудникам ведомств должник может оплатить задолженность на месте или получить требование для немедленной оплаты в терминале.

«Службой судебных приставов выданы два требования о явке для уплаты административных штрафов, - рассказывает Евгений Петухов, майор полиции и начальник отдела Госавтоинспекции ЗАТО Александровск. – По статистике органов Госавтоинспекции, от суммы наложенных штрафов в этом году водителями уплачено порядка 68% от суммы наложенных штрафов».

Арест имущества, то есть автомобиля, грозит неплательщику в случае отказа от уплаты долга, либо отсутствия у него средств. Однако здесь есть нюансы. Забрать, не принадлежащий должнику транспорт, невозможно, поэтому к таким злостным неплательщикам приставы наведаются снова, идут по месту жительства. Рейды службы приставов совместно с Госавтоинспекцией состоятся и в других городах большого ЗАТО, а так же посёлке Видяево.