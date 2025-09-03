7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»
Идёт серьёзная подготовка к фестивалю «Гольфстрим»

Скоро заполярные спортсмены смогут испытать свои силы на Кольском заливе. 14 сентября в Мурманске состоятся экстремальные испытания в рамках традиционного фестиваля «Гольфстрим».

У Владимира Данченкова за плечами большой опыт в плавании, на фестивале «Мурманская миля» мужчина неоднократно занимал призовые места. И предстоящее состязание спортсмен пропускать не намерен.

Владимир Данченков, участник заплыва: «Водичка как всегда мокрая, температура её стабильно хорошая. Плыть дистанцию 1500 метров в такой воде можно. Я выигрывал «милю» в своё время, первые места занимал, но сейчас молодёжь пришла, бесполезно с ними бороться, там ребята молодые - действующие мастера спорта, вот они и будут делить победу».

К слову, о молодых спортсменах. Егор Кривенков в свои 19 лет уже 3-кратный чемпион России. В этом году юноша переплывёт залив второй раз. К испытанию подходит серьёзно, тренировки начал за несколько месяцев.

Егор Кривенков, участник заплыва: «Я посещаю «Домик моржей», закаливаюсь специально, чтобы была холодовая нагрузка. Хочц уже показать свой характер, показать, что могу получить хороший результат не только в закрытой воде, но и в открытой холодной. Для себя попробовать, как это!».

Чтобы состязания состоялись, обязательно проводят пробный заплыв. Организаторы и участники отрабатывают правила безопасности. Каждого пловца на дистанции сопровождает лодка со спасателями.

Сергей Потапенко, начальник подразделения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра: «В лодке находятся не менее трёх спасателей и два человека, которые могут извлечь пловца в случае необходимости на борт».

Мурманский фестиваль «Гольфстрим» обладает настоящим северным характером и проходит при любой погоде и температуре воды. Помешать старту могут лишь особые причины.

Виталий Поборчий, главный судья заплыва через Кольский залив фестиваля «Гольфстрим»: «Если между четвёртой и шестой опорами поверхность воды покрыта барашками, если в воде есть морские животные, если туман - на месте старта мы не видим место финиша, то заплыв именно отсюда не будет производиться».

Помимо экстремального заплыва «Гольфстрим» известен своим забегом с массовым стартом. Соревнования собирают большое число участников и болельщиков. Проверить свои силы в заполярную столицу приезжают спортсмены со всей России.

Дмитрий Блохин, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска: «В этом году мы ждём, что приедут несколько сильнейших мастеров спорта, и важно, что не сколько за денежным призом, сколько преодолеть себя. На сегодняшний момент подтвердились спортсмены из четырёх регионов и восьми городов».

Пловцы стартуют 14 сентября в 11.35.

В этом году желающие также смогут попробовать себя в САП-серфинге.

Завершится праздник награждением победителей и призёров соревнований, а также концертом творческих коллективов.

 

-

