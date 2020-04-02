Идёте на почту – соблюдайте дистанцию в очереди

Несмотря на то, что специалисты рекомендуют пользоваться услугами доставки посылок и корреспонденции, почтовые отделения открыты и оказывают услуги клиентам. Но здесь есть свои ограничения.

Это видео нам в редакцию «Арктик-ТВ» прислал телезритель. Очередь в одном из отделений Почты России в Мурманске растянулась аж на улице. Это связано с мерами безопасности. Во время ожидания клиенты должны соблюдать дистанцию 1,5- 2 метра .