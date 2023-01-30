«Идут лавины одна за одной»: в Кировске состоялись учения специалистов экстренных служб

Они на практике отрабатывали обнаружение и спасение пострадавших при сходе лавины.

По легенде учения, спортсмены катались по склонам и вызвали сход лавины, в плену которой и оказались. На месте происшествия спасатели организовали лагерь, сформировали поисковую группу и выдвинулись к точке вероятного нахождения пострадавших.

Прежде всего, они начали поиск с помощью «пипса» - высокопроизводительного лавинного датчика с технологией бипера самого высокого уровня. Прибор выдаёт сигнал, который облегчает нахождение пострадавших в лавине. Далее участники учений проводили «зондирование»: группой выстраивались в ряд и, опуская специальные щупы в снег, исследовали каждый квадратный метр.

Сергей Синяков, спасатель Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России: «Откапываем человека, осматриваем. Если есть признаки жизни, доктор или фельдшер анализирует ситуацию, производит помощь и эвакуацию».