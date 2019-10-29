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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.10.19 19:30

Идут мурманчане на приём к депутату

Проблемы ЖКХ, новые идеи и прочие немаловажные вопросы - депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер встретился с жителями региона.

Встречи с жителями Мурманской области Алексей Веллер проводит регулярно. Так депутат Государственной Думы Российской Федерации узнаёт, что волнует земляков в данный момент больше всего. Проблемы, зачастую, остаются одни и те же:  ЖКХ, медицина, переселение граждан из аварийного жилья. Люди идут со своими проблемами к представителю власти в надежде на помощь и поддержку и некоторые вопросы, действительно, удаётся решить сходу.

«Есть вопросы, где мы действительно можем достаточно оперативно оказать людям помощь, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Это в том случае, когда законодательство на стороне человека, а где-то, кто-то, почему-то это законодательство нарушает. А бывают вопросы, когда человек обращается со своей проблемой, а законодательство не предполагает решение этой проблемы гражданина. Это те вопросы, которые носят значительно более сложный, системный характер. И порой с ними приходится разбираться достаточно долго, даже иногда некоторые  вопросы носят нерешаемый характер».

В этот раз к депутату пришли не только с просьбами, но и с предложениями. Владимир Рыбкин, например, беспокоится о правильном образовании будущих менеджеров в сфере ЖКХ. В Мурманском строительном колледже, где работает мужчина, таких инженеров-управленцев уже учат. Но вот применить свои навыки им пока негде. Надо решить вопросы трудоустройства таких специалистов, считает Владимир Рыбкин, а также поднять уровень средних специальных учебных заведений до прикладного бакалавриата. Управленцы, которых воспитывает колледж, региону нужны, уверен мужчина. Ведь техническая сторона жилищного хозяйства оставляет желать лучшего.

«Процитирую Маркса, тут это просто неизбежно. Маркс говорил так: «Ручная мельница рождает феодализм. Паровой двигатель рождает капитализм. А вот все высшие стадии развития, зависят уже от остальных уровней развития», - убеждает Владимир Рыбкин начальник научно-инвестиционного отдела Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота. - Социальные отношения и технический прогресс взаимосвязаны. Мы как-то пытаемся это разъединить, поэтому у нас много проблем».

В будущем, улучшение технического оснащения, уверен мурманчанин, поможет качественно изменить и межличностные отношения. Устранить извечный конфликт между жильцами и управляющими компаниями. А значит, исчезнет и целый пласт вопросов, которые граждане регулярно задают властям.

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