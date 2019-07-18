«Иглой» попали точно в цель

Расчёты переносных зенитно-ракетных комплексов соединений и частей Северного флота приняли участие в учебных стрельбах. Сборы проходили на базе отдельной бригады морской пехоты Северного флота.

При упоминании о современных средствах ПВО, прежде всего на ум приходят комплексы «Искандер» и С-400 «Триумф», но зенитчики должны уметь пользоваться и переносными установками, так называемыми ПЗРК. Одно из таких средств вооружения носит название «Игла». Отрабатывают навыки стрельбы с помощью комплекса и на Северном флоте.

«Сборы проводятся ежегодно, их цель - дать практику применению переносных ракетно-зенитных комплексов расчётам в обороне. В этих сборах участвуют представители со всех объединений Северного флота, - сообщает Игорь Рябко, начальник службы корабельной ПВО управления штаба СФ. – Сборы проходят три дня: в первый день - теоретическая подготовка, второй – допуск к выполнению боевых упражнений, третий – выполнение боевых упражнений».

Стрелки-зенитчики выполняют боевое упражнения впервые. Тем не менее, почти все выпущенные ракеты попадают точно в цель. Руководство оценило подготовку большинства военнослужащих на «хорошо» и «отлично».

«Важно точное наведение, необходимо дождаться устойчивого сигнала о том, что ракета захватила цель, - поясняет Вадим Ботейко, командир зенитно-ракетной батареи ПЗРК. - Когда нажимаешь на «пуск», то нужно не шевелиться, не отводить трубу от направления цели до момента пока не сработает стартовый двигатель ракеты».

После подведения итогов сборов все участники вернулись в пункты постоянной дислокации.