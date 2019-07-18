В России наступает «ночь ума»?Тихо вымираем
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.07.19 19:30

«Иглой» попали точно в цель

Расчёты переносных зенитно-ракетных комплексов соединений и частей Северного флота приняли участие в учебных стрельбах.  Сборы проходили на базе отдельной бригады морской пехоты Северного флота.

При упоминании о современных средствах ПВО, прежде всего на ум приходят комплексы «Искандер» и С-400 «Триумф», но зенитчики должны уметь пользоваться и переносными установками, так называемыми ПЗРК. Одно из таких средств вооружения  носит название «Игла». Отрабатывают навыки стрельбы с помощью комплекса и на Северном флоте. 

«Сборы проводятся ежегодно, их цель - дать практику применению переносных ракетно-зенитных комплексов расчётам в  обороне. В этих сборах участвуют представители со всех объединений Северного флота, - сообщает Игорь Рябко, начальник службы корабельной ПВО управления штаба СФ. – Сборы проходят три дня: в первый день - теоретическая подготовка, второй – допуск к выполнению боевых упражнений, третий – выполнение боевых упражнений».

Стрелки-зенитчики выполняют боевое упражнения впервые. Тем не менее, почти все выпущенные ракеты попадают точно в цель. Руководство  оценило подготовку большинства военнослужащих на «хорошо» и «отлично».

«Важно точное наведение, необходимо дождаться устойчивого сигнала о том, что ракета захватила цель, - поясняет Вадим Ботейко, командир зенитно-ракетной батареи ПЗРК. - Когда нажимаешь на «пуск», то нужно не шевелиться, не отводить трубу от направления цели до момента пока не сработает стартовый двигатель ракеты».

После подведения итогов сборов все участники вернулись в пункты постоянной дислокации.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаК БУРОВОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
-ФоторепортажВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника Отечества
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Юлия
11.07.19 15:22
Любопытно, как в правительстве Мурманской области могут работать такие чиновники, как зам.министра труда Веденеева Светлана Юрьевна, которая годами не оплачивает коммунальные услуги, в результате чего
Комментарий к новости:В Североморске открыли отделение дневного пребывания молодых инвалидов
Евгений
08.07.19 21:12
Ольга, Вы правильно пишете, что не обязательно надо идти в заказник, чтобы понаблюдать за жизнью птиц. Я, например, каждый год - с весны до осени, становлюсь добровольным орнитологом: наблюдаю как бак
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 4
Влад Северный
08.07.19 21:10
Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 6
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Такси». Художественный сериал (6+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиОтмечается «охлаждение» рынка розничного кредитования-PRO ВалютуКурс евро вырос на 5 копеек, доллар снизился почти на 12 копеек-PRO ЭнергетикуНачалась экспедиция на самую отдаленную ЛЭП филиала «Россети Северо-Запад» «Колэнерго»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 июля-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO ЗаконыРоссия упростила иностранным туристам посещение Арктики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 178 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика