«Иглой» попали в цель – прошли учения на Северном флоте

На Северном флоте завершились учения с расчётами переносных зенитно-ракетных комплексов. Сборы проходили на базе отдельной бригады морской пехоты.

Учебные сборы продолжались 3 дня. За этот период военнослужащие изучили устройство и тактико-технические характеристики зенитно-ракетного комплекса «Игла». Несмотря на то, что оружие самонаводящееся, чтобы попасть в цель, нужно хорошо знать алгоритм действий.

«Необходимо обеспечить точное наведение, дождаться устойчивого сигнала о том, что ракета захватила цель, - рассказывает Вадим Ботейко, командир зенитно-ракетной батареи ПЗРК. - Когда нажимаете пуск, нельзя шевелиться, скажем так, не отводить трубу от направления цели до момента, пока не сработает пусковой двигатель ракеты».

На третий день учений прошли боевые стрельбы по воздушным целям – осветительным минам и ракетам-мишеням. Стрелки-зенитчики выполняли такое упражнение впервые.

«Подготовка большинства военнослужащих оценена на «хорошо» и «отлично». После подведения итогов сборов все участники вернулись в пункты постоянной дислокации, - сказал Игорь Рябко, начальник службы корабельной ПВО, капитан I ранга. - Я считаю, что цели учебных сборов достигнуты, навыки повышены, знания укреплены».