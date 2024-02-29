Игорь Кактыш: «Гонка Героев»! Почему люди идут на это испытание?

В эту субботу под Кильдинстроем в парке «Патриот» пройдёт, пожалуй, самое зрелищное событие последнего времени - «Гонка Героев».

Кто те люди, которые готовы бросить вызов труднейшей полосе препятствий? Зачем они идут на такие испытания? И можно ли ещё успеть заявиться на старт?

Сегодня в студии программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» об этом пойдёт разговор с руководителем проекта «Гонка Героев» Игорем Кактышем. А ещё мы узнаем о том, всё ли готово к экстремальным соревнованиям и трудно ли реализовывать такой проект за Полярным кругом?